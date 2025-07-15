Visite guidée C’est l’heure du crime ! Esplanade du Palais ducal Nevers

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-19 19:30:00

2025-08-19

Saviez-vous que Nevers cachait un côté sombre ? Lors de cette visite, vous connaîtrez quelques chroniques policières qui ont marqué l’histoire de la ville (connues ou méconnues) incluant le bandit nivernais qui fut ennemi public n°1, l’histoire de Yolande de Bourgogne, la mort mystérieuse de la veuve Fournier ou encore le meurtre non-résolu du restaurateur du Gambrinus et l’histoire de Bibi Lacour…

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A 18h. Durée 1h30.

A partir de 12 ans. Pas d’enfants en-dessous de cet âge. Max 30 personnes.

Tarif unique 8€

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les mardis 15/07 et 19/08 à 18h.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme 03.86.68.46.00 / billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure. .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

