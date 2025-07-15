Visite guidée C’est l’heure du crime ! Esplanade du Palais ducal Nevers
Visite guidée C’est l’heure du crime ! Esplanade du Palais ducal Nevers mardi 19 août 2025.
Visite guidée C’est l’heure du crime !
Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-19 18:00:00
fin : 2025-08-19 19:30:00
Date(s) :
2025-08-19
Visite guidée C’est l’heure du crime ! à Nevers.
Saviez-vous que Nevers cachait un côté sombre ? Lors de cette visite, vous connaîtrez quelques chroniques policières qui ont marqué l’histoire de la ville (connues ou méconnues) incluant le bandit nivernais qui fut ennemi public n°1, l’histoire de Yolande de Bourgogne, la mort mystérieuse de la veuve Fournier ou encore le meurtre non-résolu du restaurateur du Gambrinus et l’histoire de Bibi Lacour…
Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.
A 18h. Durée 1h30.
A partir de 12 ans. Pas d’enfants en-dessous de cet âge. Max 30 personnes.
Tarif unique 8€
Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les mardis 15/07 et 19/08 à 18h.
Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme 03.86.68.46.00 / billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/
Pas de remboursement.
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure. .
Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Visite guidée C’est l’heure du crime !
German : Visite guidée C’est l’heure du crime !
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée C’est l’heure du crime ! Nevers a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Nevers