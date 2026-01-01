Visite guidée C’est quoi un musée ? Châteaudun
Visite guidée C’est quoi un musée ? Châteaudun samedi 24 janvier 2026.
Visite guidée C’est quoi un musée ?
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 15:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Découverte des différentes missions et objectifs d’un musée ayant l’appellation Musée de France Etude, conservation, restauration, acquisition, valorisation, médiation, prêt…à travers l’histoire d’objets présentés ou sortis des réserves. A partir de 8 ans.
Visite comprise dans le prix du billet d’entrée au musée.
Merci de réserver votre visite. .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr
English :
Discover the different missions and objectives of a museum with the Musée de France designation: study, conservation, restoration, acquisition, promotion, mediation, loan? through the story of objects on display or taken out of storage. Ages 8 and up.
