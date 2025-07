Visite Guidée « Champollion et l’Égypte » Figeac

Musée Champollion Figeac Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 11:00:00

fin : 2025-07-14 12:30:00

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28

Découvrez à travers cette visite conférence, comment la persévérance et l’intuition géniale de Jean-François Champollion ont ouvert les portes de la civilisation pharaonique.

Cette visite permet d’appréhender le travail du déchiffreur des hiéroglyphes et de parcourir la collection d’antiquités égyptiennes du musée.

Durée :

1h30 environ

Jauge limitée

Réservation fortement conseillée 11 .

Musée Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 musee@ville-figeac.fr

English :

Discover through this visit conference, how the perseverance and the brilliant intuition of Jean-François Champollion opened the doors of the pharaonic civilization.

This visit allows you to understand the work of the decipherer of hieroglyphs and to go through the collection of Egyptian antiquities of the museum.

German :

Entdecken Sie in diesem Vortrag, wie Jean-François Champollion dank seiner Beharrlichkeit und genialen Intuition die Türen zur pharaonischen Zivilisation geöffnet hat.

Die Führung gibt einen Einblick in die Arbeit des Entschlüsslers der Hieroglyphen und führt durch die Sammlung ägyptischer Antiquitäten des Museums.

Italiano :

Scoprite attraverso questa visita guidata come la perseveranza e il genio di Jean-François Champollion abbiano aperto le porte della civiltà faraonica.

Questa visita permette di conoscere il lavoro del decifratore di geroglifici e di esplorare la collezione di antichità egizie del museo.

Espanol :

Descubra a través de esta visita guiada cómo la perseverancia y el genio de Jean-François Champollion le abrieron las puertas de la civilización faraónica.

Esta visita le permitirá conocer el trabajo del descifrador de jeroglíficos y explorar la colección de antigüedades egipcias del museo.

