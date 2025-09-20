Visite guidée « Champollion pas à pas » Musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac

Visite guidée « Champollion pas à pas » 20 et 21 septembre Musée Champollion – Les Écritures du Monde Lot

Réservation conseillée, places limitées. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Explorez Figeac sur les lieux de vie et de travail du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, France Figeac 46100 Lot Occitanie 0565503108 http://www.musee-champollion.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 50 31 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil1musee@ville-figeac.fr »}] Né à Figeac en 1790, Jean-François Champollion déduit les principes de l’écriture égyptienne antique à partir de la pierre de Rosette, en 1821. Autoroute : A20 sortie 56 Train : Ligne Paris – Brive – Figeac (direction Rodez) ; Ligne Toulouse – Figeac (ou Toulouse – Aurillac, arrêt Figeac) Avion : Paris – Toulouse ; Paris – Rodez ; Paris – Brive ; Paris – Aurillac

