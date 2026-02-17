Visite guidée Chapeau magique de l’Allier Office de tourisme de Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre

Visite guidée Chapeau magique de l’Allier

Office de tourisme de Dompierre-sur-Besbre 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 13:30:00

fin : 2026-03-25 17:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Mel’Evasion vous transporte en mini-bus 9 places Départ de l’office de tourisme de Dompierre-sur-Besbre.

Cap sur Chapeau ! (Château et église)

.

Office de tourisme de Dompierre-sur-Besbre 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mel’Evasion transports you in a 9-seater minibus Departure from the Dompierre-sur-Besbre tourist office.

Head for Chapeau! (Castle and church)

L’événement Visite guidée Chapeau magique de l’Allier Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire