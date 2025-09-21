Visite guidée chapelle castrale Chapelle castrale Châtillon

Visite guidée chapelle castrale Dimanche 21 septembre, 08h00 Chapelle castrale Rhône

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T08:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T08:30:00

Visite guidée de la chapelle haute.

Présentation d’une exposition sur les restaurations de l’église du village et de la chapelle.

Présentation d’une maquette du village au XVème siècle dans la chapelle basse.

Chapelle castrale chemin du Vieux Château 69380 Châtillon Châtillon 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://lalicornelesamisduvieuxchatillon.e-monsite.com/ Chapelle 12 ème et 15 ème, clocher Clunisien . Peintures XIX ème de JB Beuchot, Claudius Lavergne et Hippolyte Flandrin. Accès possible en voiture pour personnes peu mobiles. Préférable de stationner en bas du village et accéder à pied en visitant le vieux village

Journées européennes du patrimoine 2025

