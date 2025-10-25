Visite guidée Chapelle de Condat, à Libourne Libourne

Visite guidée Chapelle de Condat, à Libourne

Allée du Guesclin Libourne Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-11-08 2025-11-22 2025-12-09 2025-12-22

Partez sur les traces du Libourne originel et découvrez le berceau historique de la ville, quand Condatis fut la premiere bourgade avant la fondation de la bastide. Pénétrez dans la Chapelle Notre-Dame de Condat, lieu emblématique chargé de légendes et de miracles.

– Ouverture exceptionnelle

– Visite intérieure de la Chapelle de Condat

– Découvrez des ex voto, statues, sculptures, peinture, relique…

– Validation de la visite si 4 personnes inscrites minimum, arrêt des ventes la veille à 17h si minimum non atteint .

