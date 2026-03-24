Visite guidée Chapelle de Condat, à Libourne Libourne
Visite guidée Chapelle de Condat, à Libourne Libourne lundi 30 mars 2026.
Visite guidée Chapelle de Condat, à Libourne
Allée du Guesclin Libourne Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-03-30 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-20 2026-05-15
Partez sur les traces du Libourne originel et découvrez le berceau historique de la ville, quand Condatis fut la premiere bourgade avant la fondation de la bastide. Pénétrez dans la Chapelle Notre-Dame de Condat, lieu emblématique chargé de légendes et de miracles.
– Ouverture exceptionnelle
– Visite intérieure de la Chapelle de Condat
– Découvrez des ex voto, statues, sculptures, peinture, relique…
– Validation de la visite si 4 personnes inscrites minimum, arrêt des ventes la veille à 17h si minimum non atteint .
Allée du Guesclin Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04 bienvenue@tourisme-libournais.com
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English : Visite guidée Chapelle de Condat, à Libourne
L’événement Visite guidée Chapelle de Condat, à Libourne Libourne a été mis à jour le 2026-03-22 par OTI du Libournais
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