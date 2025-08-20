Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô

Visite guidée > Chapelle de la Madeleine

Impasse de la Chapelle Saint-Lô Manche

Rendez-vous le mercredi 20 août août à Saint-Lô pour une visite guidée de la Chapelle de la Madeleine Mémorial US en l’honneur des soldats des 29e et 35e Divisions ayant combattu pour la libération de la ville.

Visite « spéciale jeunes » Seconde Guerre Mondiale

Les places sont limitées, pensez à réserver !

Rendez-vous sur place à 11h.

Informations et Réservation au 02 33 72 52 55 et à musee@saint-lo.fr. .

Impasse de la Chapelle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

