Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô
Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô mercredi 20 août 2025.
Visite guidée > Chapelle de la Madeleine
Impasse de la Chapelle Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 11:00:00
fin : 2025-08-20 20:00:00
Date(s) :
2025-08-20
Rendez-vous le mercredi 20 août août à Saint-Lô pour une visite guidée de la Chapelle de la Madeleine Mémorial US en l’honneur des soldats des 29e et 35e Divisions ayant combattu pour la libération de la ville.
Visite « spéciale jeunes » Seconde Guerre Mondiale
Les places sont limitées, pensez à réserver !
Rendez-vous sur place à 11h.
Informations et Réservation au 02 33 72 52 55 et à musee@saint-lo.fr. .
Impasse de la Chapelle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
English : Visite guidée > Chapelle de la Madeleine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô