Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô

Impasse de la Chapelle Saint-Lô Manche

Début : 2025-08-29 11:00:00

fin : 2025-08-29 20:00:00

2025-08-29

Rendez-vous le vendredi 29 août août à Saint-Lô pour une visite guidée de la Chapelle de la Madeleine Mémorial US en l’honneur des soldats des 29e et 35e Divisions ayant combattu pour la libération de la ville.

Les places sont limitées, pensez à réserver !

Rendez-vous sur place à 11h.

Informations et Réservation au 02 33 72 52 55 et à musee@saint-lo.fr. .

Impasse de la Chapelle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

