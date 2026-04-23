Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô
Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô mardi 11 août 2026.
Saint-Lô
Visite guidée > Chapelle de la Madeleine
Impasse de la Chapelle Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 15:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Rendez-vous le 11 août à Saint-Lô pour une visite guidée de la Chapelle de la Madeleine !
Découvrez l’histoire de la libération de Saint-Lô.
Les places sont limitées, pensez à réserver.
Informations et Réservation au 02 33 72 52 55 et à musee@saint-lo.fr. .
Impasse de la Chapelle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
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English : Visite guidée > Chapelle de la Madeleine
L’événement Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
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