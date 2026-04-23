Saint-Lô

Visite guidée > Chapelle de la Madeleine

Impasse de la Chapelle Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 15:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Rendez-vous le 25 août à Saint-Lô pour une visite guidée de la Chapelle de la Madeleine !

Découvrez l’histoire de la libération de Saint-Lô.

Les places sont limitées, pensez à réserver.

Informations et Réservation au 02 33 72 52 55 et à musee@saint-lo.fr. .

Impasse de la Chapelle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

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English : Visite guidée > Chapelle de la Madeleine

L’événement Visite guidée > Chapelle de la Madeleine Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô