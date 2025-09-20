Visite guidée chapelle de l’Oratoire Maison du patrimoine Grasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

La chapelle de l’Oratoire, construite à l’emplacement d’un ancien prieuré de Lérins, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour y découvrir son architecture éclectique.

Maison du patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine Acces libre; Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles

Ville de Grasse – Vah