Primelin

Visite guidée Chapelle de Saint Tugen

Saint Tugen Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 10:30:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Visites guidée les jeudis à 10h30 venez découvrir et comprendre ce monument classé au titre des Monuments Historique, emblématique du Cap-Sizun, à travers son histoire (petite et grande) et la richesse de ses trésors artistiques et religieux.

Sans réservation.

Visite libre de tous les jours de 14h30 à 18h30 jusqu’au 30 septembre.

Libre participation (2€ souhaités). .

Saint Tugen Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 75 82 29 10

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English : Visite guidée Chapelle de Saint Tugen

L’événement Visite guidée Chapelle de Saint Tugen Primelin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz