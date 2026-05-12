Visite guidée Chapelle de Saint Tugen Primelin
Visite guidée Chapelle de Saint Tugen Primelin jeudi 4 juin 2026.
Primelin
Visite guidée Chapelle de Saint Tugen
Saint Tugen Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 10:30:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Visites guidée les jeudis à 10h30 venez découvrir et comprendre ce monument classé au titre des Monuments Historique, emblématique du Cap-Sizun, à travers son histoire (petite et grande) et la richesse de ses trésors artistiques et religieux.
Sans réservation.
Visite libre de tous les jours de 14h30 à 18h30 jusqu’au 30 septembre.
Libre participation (2€ souhaités). .
Saint Tugen Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 75 82 29 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Chapelle de Saint Tugen
L’événement Visite guidée Chapelle de Saint Tugen Primelin a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Primelin (Finistère)
- Forest & Sea Cool Primelin 16 mai 2026
- Forest & Sea Cool Primelin 20 mai 2026
- Forest & Sea Cool Primelin 23 mai 2026
- Forest & Sea Cool Primelin 27 mai 2026
- Forest & Sea Cool Primelin 30 mai 2026