Visite guidée Chapelle de Vouhet Dunet

Visite guidée Samedi 20 septembre, 16h00 Chapelle de Vouhet Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Présentation de la symbolique des peintures murales gothiques dès début du XIIIe siècle et évolution jusqu’au commencement du XVIe siècle.

Chapelle de Vouhet Dunet, 36310 Dunet, France Dunet 36310 Indre Centre-Val de Loire Cette chapelle castrale, utilisée en même temps comme église paroissiale, a été construite hors de l’enceinte du château, près de son accès. Les seigneurs de Vouhet y furent inhumés jusqu’en 1607. Abandonnée au profit d’une nouvelle chapelle bâtie dans l’église, cet édifice tomba en ruine faute d’entretien.

©Catherine Boireaud