Visite guidée Chapelle et maison du clergé Charles de Blois Blois

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h30 Chapelle et maison du clergé Charles de Blois Loir-et-Cher

Sur réservation (mail) avant le vendredi 19 septembre 17h – 25 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter la Chapelle de la Maison du Clergé (architecture et décoration de peintures murales) réalisée par Bernard Lorjou et Simone Mottet entre 1962-1989-2005, lors d’une visite commentée.

Chapelle et maison du clergé Charles de Blois Maison du clergé – le Bon Secours 7 rue d'Artois, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 56 40 50 http://www.catholique-blois.net [{« type »: « email », « value »: « secretariat@catholique-blois.net »}]

Cette création est ornée de 55 m de toiles illustrant 7 paraboles, d’un Christ et d’un vitrail. Revisitée par Madeleine Siériès qui a restructuré le chœur, créé la chapelle du saint sacrement, le mobilier et les éclairages. Toute personne. Voiture de personne handicapée possible.

© Ville de Blois