Visite guidée Chapelle Notre-Dame du Roc JEP 2025 Castellane

Visite guidée Chapelle Notre-Dame du Roc JEP 2025

Chapelle Notre-Dame du Roc Castellane Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Après un an et demi de travaux la chapelle Notre-Dame du Roc est entièrement restaurée !

Chapelle Notre-Dame du Roc Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com

English :

After a year and a half of work, the Notre-Dame du Roc chapel has been completely restored!

German :

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Kapelle Notre-Dame du Roc vollständig restauriert!

Italiano :

Dopo un anno e mezzo di lavori, la cappella di Notre-Dame du Roc è stata completamente restaurata!

Espanol :

Tras año y medio de obras, la capilla de Notre-Dame du Roc ha sido completamente restaurada

