Visite guidée Chapelle Notre-Dame du Roc JEP 2025 Castellane
Chapelle Notre-Dame du Roc Castellane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Après un an et demi de travaux la chapelle Notre-Dame du Roc est entièrement restaurée !
Chapelle Notre-Dame du Roc Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 19 23 musee@castellane-verdon.com
English :
After a year and a half of work, the Notre-Dame du Roc chapel has been completely restored!
German :
Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Kapelle Notre-Dame du Roc vollständig restauriert!
Italiano :
Dopo un anno e mezzo di lavori, la cappella di Notre-Dame du Roc è stata completamente restaurata!
Espanol :
Tras año y medio de obras, la capilla de Notre-Dame du Roc ha sido completamente restaurada
