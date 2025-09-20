Visite guidée chapelle Victoria CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de France) Grasse

Visite guidée chapelle Victoria Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00 CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de France) Alpes-Maritimes

La chapelle Victoria, ancienne église anglicane et actuellement lieu de culte de l’Église Protestante Unie, ouvre ses portes. Elle possède non seulement une remarquable charpente, mais aussi des vitraux historiés dont l’un fut offert par la reine Victoria. Une occasion d’évoquer la présence des hivernants sur la ville.

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.

CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de France) 65, avenue Victoria 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur L'église anglicane Saint John d'aspect anglo-normand est construite en pans de bois et en briques. Ce sont les résidents et les hivernants britanniques qui ont réuni des fonds pour sa construction en 1885. Jusqu'à cette date le lieu de culte le plus proche était à Cannes. La chapelle Victoria doit son surnom à la reine d'Angleterre qui a fait don d'un vitrail lors de ces séjours à Grasse. Elle est utilisée aujourd'hui par l'Eglise réformée de France.

