Visite guidée Chartres à l’époque de Henri IV Chartres

Visite guidée Chartres à l’époque de Henri IV
8 rue de la Poissonnerie Chartres
Samedi 2026-02-21 10:30:00
2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
À l’occasion du week-end de Henri IV, déambulez à travers la ville sur les pas du seul roi de France sacré en la Cathédrale Notre-Dame de Chartres.Familles
Françoise Faraut, votre guide, vous dévoilera les lieux emblématiques de la ville où celui que l’on surnommait le Vert Galant a laissé son empreinte. Entre anecdotes et légendes, embarquez dans l’histoire de Chartres au XVIe siècle et laissez-vous surprendre par cette visite privilégiée rendant hommage à l’illustre monarque. Un moment captivant et plein de surprises vous attend ! 15 .
8 rue de la Poissonnerie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On the occasion of the Henri IV weekend, stroll through the city in the footsteps of the only king of France to be crowned in Notre-Dame de Chartres Cathedral.
