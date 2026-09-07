Visite guidée – Chateau Cams, Château Camus, Montmarault

Informations pratiques

Visite guidée – Chateau Cams 19 et 20 septembre Château Camus Allier

Limité à 20 participants par horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrire l’histoire de cette propriété et les derniers aménagement réalisés.

Propriétaire de Montbrien, la famille Camus se fit construire, au XIXe siècle, une demeure de qualité au bourg de Montmarault. Le corps de logis central, de plan rectangulaire, est flanqué de deux ailes en retour d’équerre. L’une des ailes reçoit, à l’angle intérieur avec le logis, un pavillon en forme de tour carré, dont le toit à quatre pans domine la construction. Un perron, une terrasse à balustres et des lucarnes animent le toit et la façade.

Claude Marc Camus, reçu docteur en médecine en 1850,

était réputé pour la chirurgie des os. Son gendre Marcel

Vacher, ingénieur agricole, lui a succédé dans le château.

Il fut maire de Montmarault de 1885 à 1919, conseiller

général de 1895 à 1901 et député de 1893 à 1902.

Intéressant de noter que le Château de Montmarault (château Camus) servit de 1940 à

1944 d’état-major au groupement 39 (le Foucaud) des chantiers de jeunesse.

Château Camus 9 boulevard villard 03390 Montmarault Montmarault 03390 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33621130942 https://www.chateaucamus.fr https://www.facebook.com/chateaucamus/ Propriétaire de Montbrien, la famille Camus se fit construire, au XIXème siècle, une demeure de qualité au bourg de Montmarault. Le corps de logis central, de plan rectangulaire, est flanqué de deux ailes en retour d’équerre. L’une des ailes reçoit, à l’angle intérieur avec le logis, un pavillon en forme de tour carré, dont le toit à quatre pans domine la construction. Un perron, une terrasse à balustres et des lucarnes animent le toit et la façade.

Claude Marc Camus, reçu docteur en médecine en 1850, était réputé pour la chirurgie des os. Son gendre Marcel Vacher, ingénieur agricole, lui a succédé dans le château. Il fut maire de Montmarault de 1885 à 1919, conseiller général de 1895 à 1901 et député de 1893 à 1902.

Intéressant de noter que le Château de Montmarault (château Camus) servit de 1940 à 1944 d’état-major au groupement 39 (le Foucaud) des chantiers de jeunesse.

Venez découvrire l’histoire de cette propriété et les derniers aménagement réalisés.

©Chateau Camus