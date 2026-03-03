Visite guidée Château de Bassy Châteaux en fête Château de Bassy Saint-Médard-de-Mussidan
Visite guidée Château de Bassy Châteaux en fête Château de Bassy Saint-Médard-de-Mussidan mercredi 15 avril 2026.
Visite guidée Château de Bassy Châteaux en fête
Château de Bassy 1 Rue du Bosquet Saint-Médard-de-Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Visite commentée des extérieurs sur l’histoire du château et du parc
15h
Participation libre
Présence d’un food truck dès 12h pour se restaurer (burgers & desserts maison)
Inscr: 05 53 81 73 87/ot.mussidan@gmail.com .
Château de Bassy 1 Rue du Bosquet Saint-Médard-de-Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 ot.mussidan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Château de Bassy Châteaux en fête
L’événement Visite guidée Château de Bassy Châteaux en fête Saint-Médard-de-Mussidan a été mis à jour le 2026-02-28 par Vallée de l’Isle en Périgord