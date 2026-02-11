Visite guidée château de la Beaume

Propriété du XIIIe siècle dans la même famille depuis l’origine, le château de la Baume se situe sur un éperon rocheux qui domine les gorges du Haut-Allier. A l’intérieur, on retrouve d’authentiques décors des XVIIe, XVIIIé et XIXé siècles.

La Beaume Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 09 07 05 chateaudelabeaume.alleyras@gmail.com

Château de la Baume has been owned by the same family since the 13th century, and stands on a rocky spur overlooking the Haut-Allier gorges. The interior features authentic 17th-, 18th- and 19th-century decor.

L’événement Visite guidée château de la Beaume Alleyras a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire