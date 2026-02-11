Visite guidée château de la Beaume Alleyras
Visite guidée château de la Beaume Alleyras vendredi 10 avril 2026.
Visite guidée château de la Beaume
La Beaume Alleyras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-04-10
Propriété du XIIIe siècle dans la même famille depuis l’origine, le château de la Baume se situe sur un éperon rocheux qui domine les gorges du Haut-Allier. A l’intérieur, on retrouve d’authentiques décors des XVIIe, XVIIIé et XIXé siècles.
.
La Beaume Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 09 07 05 chateaudelabeaume.alleyras@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée château de la Baume
Château de la Baume has been owned by the same family since the 13th century, and stands on a rocky spur overlooking the Haut-Allier gorges. The interior features authentic 17th-, 18th- and 19th-century decor.
L’événement Visite guidée château de la Beaume Alleyras a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire