Visite Guidée Château de la Forge- Châteaux en fête Château de la Forge Douville dimanche 19 avril 2026.
Château de la Forge 1164 Route de la Crempse Douville Dordogne
Début : 2026-04-19
Visite guidée des principales pièces du château et des grandes transformations du bâtiment depuis le XVIIᵉ siècle
Thé café de bienvenue avec projection d’un court film sur l’histoire de la demeure et des familles de propriétaires
Promenade dans le parc à la découverte des vestiges de l’ancienne forge
14h et 15h30, château de la Forge
Tarif: 1€/pers
Réservation en ligne sur le site internet .
Château de la Forge 1164 Route de la Crempse Douville 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
