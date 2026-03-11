Visite Guidée Château de la Forge- Châteaux en fête Château de la Forge Douville

Visite Guidée Château de la Forge- Châteaux en fête

Château de la Forge 1164 Route de la Crempse Douville Dordogne

Visite guidée des principales pièces du château et des grandes transformations du bâtiment depuis le XVIIᵉ siècle

Thé café de bienvenue avec projection d’un court film sur l’histoire de la demeure et des familles de propriétaires

Promenade dans le parc à la découverte des vestiges de l’ancienne forge

14h et 15h30, château de la Forge

Tarif: 1€/pers

Réservation en ligne sur le site internet .

