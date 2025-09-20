Visite guidée Château de l’abbaye Mairie Médiathèque 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing Cysoing

Visite guidée Château de l’abbaye Mairie Médiathèque 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing Cysoing samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Château de l’abbaye Samedi 20 septembre, 09h00, 11h00 Mairie Médiathèque 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing Nord

Durée : 1h/1h30 – Tout Public – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Visite guidée

Mairie-Médiathèque « Le Vivier »

Inspiré du Petit Trianon, le château de l’abbaye, restauré avec soin, abrite aujourd’hui la mairie et la médiathèque. Il domine encore les viviers de l’ancienne abbaye de Cysoing. Guidés par Benjamin Dumortier, maire de Cysoing, découvrez les secrets de ce site unique.

Patrimoine

Les géants de Cysoing

À l’entrée de la mairie, retrouvez Bacchus, Hellin II, Mouquil’ et Pétronille, les géants de l’association Les Gais Lurons. Réalisés grâce à des savoir-faire traditionnels, ces figures du patrimoine local rappellent le lien entre culture populaire et artisanat.

Mairie Médiathèque 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing 148 rue aristide Briand 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France 0320794470 https://cysoing.fr Visite guidée du parc et du château de l’Abbaye.

Commentaire par Monsieur le Maire, Benjamin DUMORTIER. Parkings à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

Pévèle Carembault