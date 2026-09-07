Visite guidée château de Luc, Château de Luc, Luc-sur-Orbieu

Informations pratiques

Visite guidée château de Luc Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Luc Aude

Gratuit, limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous au château de Luc pour une visite exceptionnelle et un retour en dessin sur le paysage en reconstruction après les incendies de 2025 dans l’Aude par Anna Camille. Comment les vignerons évoluent ? vous pourrez sur place participer à une dégustation commentée sur la transition de Famille Fabre face à un monde en pleine évolution.

Château de Luc 1 avenue Jean Moulin, 11200 Luc-sur-Orbieu Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie Le Château de Luc accueille volontiers les visiteurs dans ses écuries reconverties en caveau de dégustation. Les caves souterraines du XIVe siècle offrent un témoignage historique unique dans la région. Chaque bouteille de la Famille Fabre est une invitation à venir découvrir nos terroirs, et pourquoi pas cette cave mythique !

Le vignoble implanté sur les terrasses caillouteuses de l’Orbieu et sur les contreforts ventés de l’Alaric s’exprime dans les vins par une belle concentration et un équilibre harmonieux.

Rendez-vous au château de Luc pour une visite exceptionnelle et un retour en photo sur le paysage en reconstruction après les incendies de 2025 dans l’Aude. Comment les vignerons évoluent ?

©