Visite guidée Château de Sainte-Sévère Sainte-Sévère-sur-Indre

Entrée 4€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Sainte-Sévère ouvre ses portes et vous invite à un voyage à travers les siècles.

Au programme :

Visite guidée retraçant l’histoire du château, du Moyen Âge à nos jours.

Ateliers de dessin de blason, pour petits et grands, afin de découvrir l’art héraldique et créer son propre emblème.

Séance photo costumée en compagnie de Bertrand Du Guesclin, pour immortaliser un souvenir unique en habits d’époque.

Bar éphémère pour se rafraîchir dans le parc du château

Venez en famille ou entre amis partager un moment de découverte, de créativité et de convivialité au cœur d’un patrimoine vivant.

Château de Sainte-Sévère 5, rue Emile-Chenon 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire

