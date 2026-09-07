Visite guidée château de Ville au Val, Château, Ville-au-Val

Informations pratiques

Visite guidée château de Ville au Val 19 et 20 septembre Château Meurthe-et-Moselle

6€ pour les plus de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée par le propriétaire : Grande cuisine, four banal, grand salon, chapelle, cour intérieure et parc.

Château Place Joseph de Pommery, 54380 Ville-au-Val Ville-au-Val 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 07 86 32 44 https://youtube.com/watch?v=auj1rKMBNsg&feature=share Ce château médiéval, au cœur du village et dominant la vallée de la Natagne, a conservé son plan du XVIᵉ siècle. Il a, par la suite, été transformé et mis au goût du jour aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.

Découvrez la cour et le parc à l’anglaise, la chapelle datant du XVIIIᵉ siècle, classée au titre des Monuments historiques, ainsi qu’une toile de Jean Girardet, premier peintre de Stanislas, duc de Lorraine. Vous trouverez également des portraits de famille dans le grand salon. Vous pourrez aussi visiter la grande cuisine et la glacière, invention du XVIIIᵉ siècle.

Le château appartient toujours à la famille du général, comte d’Empire, depuis 1809.

Visite guidée par le propriétaire : Grande cuisine, four banal, grand salon, chapelle, cour intérieure et parc.

© Samuel Redonnet