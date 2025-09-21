Visite guidée Château du domaine Lauroy Clémont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée du parc, des extérieurs et de la galerie du château.

Château du domaine Lauroy Route de l’Étang-du-Puits 18410 Clémont Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire 06 30 07 21 30 http://clemont.fr http://www.facebook.com/patrimoineclemont Château du XVIIe siècle en briques.

