Visite guidée : château Guillaume, Château Guillaume, Lignac
dimanche 20 septembre 2026 · Château Guillaume · Lignac
Informations pratiques
Visite guidée : château Guillaume Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30 Château Guillaume Indre
6 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du château à prix réduit. Découvrez une forteresse médiévale qui se transforme au fil des siècles et profitez de l’intérieur abondamment meublé et encore habité.
Château Guillaume 7 château Guillaume 36370 Lignac Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire 0254256281 Forteresse construite au XIIe siècle, détruite et reconstruite à travers les âges. Parking
Visite du château à prix réduit.
Lancelot d ursel
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