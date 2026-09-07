Visite guidée : château Guillaume, Château Guillaume, Lignac

Informations pratiques

Visite guidée : château Guillaume Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30 Château Guillaume Indre

6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du château à prix réduit. Découvrez une forteresse médiévale qui se transforme au fil des siècles et profitez de l’intérieur abondamment meublé et encore habité.

Château Guillaume 7 château Guillaume 36370 Lignac Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire 0254256281 Forteresse construite au XIIe siècle, détruite et reconstruite à travers les âges. Parking

Visite du château à prix réduit.

Lancelot d ursel