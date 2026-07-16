[Visite guidée] Château Pierrail : les jardins, Château Pierrail, Margueron

Informations pratiques

[Visite guidée] Château Pierrail : les jardins 19 et 20 septembre Château Pierrail Gironde

Gratuit sur rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À votre arrivée, merci de vous rendre au bureau situé au fond de la cour intérieure afin d’obtenir des renseignements, un accompagnement et le plan de visite.

Devant le château, découvrez un jardin à la française, d’inspiration italienne, composé de motifs réguliers. À proximité de la terrasse, le paysage devient plus champêtre et offre un beau point de vue sur la vallée et ses prairies.

La promenade se poursuit dans un parc de cèdres centenaires jusqu’au théâtre de verdure. Derrière celui-ci, un parcours serpente entre buis et topiaires.

Le jardin est labellisé « Jardin remarquable » et membre d’EBTS France.

Une visite des chais, accompagnée d’une légère dégustation, est également proposée aux visiteurs qui le souhaitent.

Château Pierrail 33220 Margueron Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 41 21 75 http://www.chateau-pierrail.fr Etabli sur un promontoire rocheux, le Château Pierrail a été construit au XVIIe siècle sur les ruines d’un château du Moyen Âge. Propriété de la famille Demonchaux depuis 1970, c’est un vaste domaine comprenant parc paysager, verger et un jardin classé « Jardin Remarquable ». Les vignes du Château Pierrail (100 ha) sont situées sur les meilleurs coteaux argilo-calcaires, exposés au Sud-Est pour un bon ensoleillement. Les vins se déclinent en Rouge et Blanc, AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Parking.

A l’arrivée, prière de se rendre au bureau au fond de la cour intérieure pour renseignements, accompagnement et plan de la visite.

©Château Pierrail