VISITE GUIDEE CHAUMONT A L'EPOQUE DES LUMIERES Chaumont samedi 4 octobre 2025.

OFFICE DE TOURISME DE CHAUMONT Chaumont Haute-Marne

2025-10-04

2025-10-04

Dans le cadre des « Automnales », au dédale des rues et ruelles de la cité chaumontaise, un guide-conférencier de l’Agence d’Attractivité, vous fera découvrir le riche patrimoine hérité du siècle des Lumières, notamment les façades des magnifiques hôtels particuliers 18ème. Il vous contera également, l’histoire des personnages emblématiques qui ont marqué, à travers leurs œuvres, le profil et la notoriété de la ville, à cette époque, marquée par une révolution philosophique, littéraire et culturelle, qui a bouleversé la France et l’Europe. .

