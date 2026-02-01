Visite guidée Chazilly Chazilly

Visite guidée Chazilly

Mairie Chazilly Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Venez découvrir gratuitement les pépites de Chazilly lors de la visite guidée le vendredi 27 février.

Rendez-vous à 9h30 devant le Centre Social de Pouilly si vous souhaitez bénéficier du transport gratuit, sur inscription. Sinon, rendez-vous à 10h à la Mairie de Chazilly.

Prévoir un pique-nique tiré du sac à partir de 12h .

Pour plus de renseignements contacter le Centre Social au 03.80.90.86.61. .

Mairie Chazilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61

English : Visite guidée Chazilly

