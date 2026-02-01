Visite guidée Chazilly Chazilly
Chazilly Côte-d'Or
Gratuit
27 février 2026 10:00
17:00
2026-02-27
Venez découvrir gratuitement les pépites de Chazilly lors de la visite guidée le vendredi 27 février.
Rendez-vous à 9h30 devant le Centre Social de Pouilly si vous souhaitez bénéficier du transport gratuit, sur inscription. Sinon, rendez-vous à 10h à la Mairie de Chazilly.
Prévoir un pique-nique tiré du sac à partir de 12h .
Pour plus de renseignements contacter le Centre Social au 03.80.90.86.61. .
+33 3 80 90 86 61
