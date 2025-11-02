Visite guidée Chemin de Croix et du Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère
Visite guidée Chemin de Croix et du Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère dimanche 2 novembre 2025.
Visite guidée Chemin de Croix et du Calvaire des Récollets
3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Les Amis de Saint Barnard proposent une visite guidée du chemin de Croix et du calvaire des Récollets, au départ de la Collégiale Saint Bernard.
3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr
English :
The Friends of Saint Barnard offer a guided tour of the Way of the Cross and the Calvary of the Récollets, departing from the Collégiale Saint Bernard.
German :
Die Freunde von Saint Barnard bieten eine geführte Besichtigung des Kreuzwegs und des Kalvarienbergs der Récollets an, die in der Stiftskirche Saint Bernard beginnt.
Italiano :
Gli Amici di San Barnard propongono una visita guidata alla Via Crucis e al Calvario dei Récollets, partendo dalla Collegiata di San Bernardo.
Espanol :
Los Amigos de San Barnardo proponen una visita guiada al Vía Crucis y al Calvario de los Récollets, partiendo de la Colegiata de San Bernardo.
