Visite guidée Chemin de Croix et du Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère

3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Les Amis de Saint Barnard proposent une visite guidée du chemin de Croix et du calvaire des Récollets, au départ de la Collégiale Saint Bernard.

3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr

English :

The Friends of Saint Barnard offer a guided tour of the Way of the Cross and the Calvary of the Récollets, departing from the Collégiale Saint Bernard.

German :

Die Freunde von Saint Barnard bieten eine geführte Besichtigung des Kreuzwegs und des Kalvarienbergs der Récollets an, die in der Stiftskirche Saint Bernard beginnt.

Italiano :

Gli Amici di San Barnard propongono una visita guidata alla Via Crucis e al Calvario dei Récollets, partendo dalla Collegiata di San Bernardo.

Espanol :

Los Amigos de San Barnardo proponen una visita guiada al Vía Crucis y al Calvario de los Récollets, partiendo de la Colegiata de San Bernardo.

