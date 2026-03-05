Visite guidée Chemin de croix et du calvaire des Récollets Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère

Visite guidée Chemin de croix et du calvaire des Récollets

Calvaire des Récollets 54 Avenue Berthelot Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Les Amis de la Collégiale Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets vous propose des visites guidées du Chemin de croix et du Calvaire des Récollets tout au long de l’été, venez nombreux pour en profiter !

.

Calvaire des Récollets 54 Avenue Berthelot Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Amis de la Collégiale Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets (Friends of the Collegiate Church of Saint-Barnard and the Calvary of the Récollets) are offering guided tours of the Way of the Cross and the Calvary of the Récollets throughout the summer. Come one, come all!

L’événement Visite guidée Chemin de croix et du calvaire des Récollets Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme