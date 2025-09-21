Visite guidée : Cherbourg aux 1001 facettes Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Cherbourg est une ville riche de plus de deux mille ans d’histoire, depuis l’occupation romaine des premiers siècles jusqu’à la ville moderne d’aujourd’hui. Elle fut notamment une place forte des Normands, qui y construisirent un château convoité par de nombreux adversaires. Au XIXe siècle, la cité change de visage et devient un grand port militaire, abritant la plus grande rade artificielle du monde. Puis, au XXe siècle, elle connaît des moments marquants, entre l’épopée transatlantique, la libération de la ville et le tournage des Parapluies de Cherbourg.

Un parcours jalonné d’anecdotes et de lieux secrets pour retracer une histoire fascinante…

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

@CotentinUnique-AymericPICOT