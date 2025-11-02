Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne

Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne dimanche 2 novembre 2025.

Visite guidée Chocolat gourmand

Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous autour d’un chocolat. Rencontre avec des chocolatiers et découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend une dégustation. .

Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée Chocolat gourmand

German : Visite guidée Chocolat gourmand

Italiano :

Espanol : Visite guidée Chocolat gourmand

L’événement Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayonne