Visite guidée Chocolat gourmand

Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous autour du chocolat. Rencontre avec des chocolatiers et découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend une dégustation. .

Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Chocolat gourmand

L’événement Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Bayonne