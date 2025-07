Visite guidée Chocolaterie Jacques Bockel Monswiller

16 rue des Rustauds Monswiller Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-09-01

fin : 2025-11-30

2025-09-01

Visitez l’atelier de la Chocolaterie Jacques Bockel et son centre de torréfaction de fèves de cacao à Monswiller, pour redécouvrir ce qui fait les qualités des grands chocolats.

La saveur inimitable de fèves de cacao soigneusement sélectionnées représente l’âme du métier.

Ajoutez-y les meilleurs ingrédients et apportez un soin particulier dans l’élaboration de recettes aussi savoureuses que créatives.

Parsemez le tout d’amour et de noblesse telle est l’alchimie magique à laquelle s’abonne la Chocolaterie Jacques Bockel depuis trois décennies, pour le plaisir des yeux et des papilles.

Tarif payant.

Je réserve cette visite :

Tél. +33 (0)3 88 91 29 49

E-mail groupes@chocolats.alsace

https://www.chocolats.alsace/

Feuilletez la brochure groupes 2025 https://bit.ly/4hddH9M .

16 rue des Rustauds Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 29 49 info@jacquesbockel.alsace

