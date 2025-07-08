Visite guidée Christian Lacroix en scène Quartier Villars Route de Montilly Moulins
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : Lundi 2025-07-08 15:00:00
2025-07-08 2025-09-02 2025-10-18 2025-11-04 2025-11-18 2025-12-20
Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez l’univers fascinant de Christian Lacroix, dans un parcours ponctué de 140 costumes évoquant les inspirations et les goûts du costumier.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
English :
Accompanied by a guide, discover the fascinating world of Christian Lacroix, in a journey punctuated by 140 costumes evoking the designer?s inspirations and tastes.
German :
Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers die faszinierende Welt von Christian Lacroix auf einem Rundgang mit 140 Kostümen, die die Inspirationen und Vorlieben des Kostümbildners widerspiegeln.
Italiano :
Accompagnati da una guida, scoprite l’affascinante mondo di Christian Lacroix, in un percorso scandito da 140 costumi che evocano le ispirazioni e i gusti del costumista.
Espanol :
Acompañado por un guía, descubra el fascinante universo de Christian Lacroix, en un recorrido jalonado por 140 trajes que evocan las inspiraciones y gustos del diseñador de vestuario.
