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Visite guidée cidrerie Dret An Goule Cidrerie Dret An Goule Plestan

jeudi 23 juillet 2026 · Cidrerie Dret An Goule · Plestan

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Cidrerie Dret An Goule
Adresse
2 La Porte Bréhand
Ville
22640 Plestan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plestan

Visite guidée cidrerie Dret An Goule

Cidrerie Dret An Goule 2 La Porte Bréhand Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Venez découvrir les méthodes de fabrication de cidre. Sur réservation.
Explications sur l’histoire du cidre en Bretagne.
Visite de la cidrerie et présentation du process de fabrication.
Dégustation.   .

Cidrerie Dret An Goule 2 La Porte Bréhand Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 34 64 23 

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English :

L’événement Visite guidée cidrerie Dret An Goule Plestan a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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