Visite guidée Cimetière des Capucins Bourges

Visite guidée Cimetière des Capucins Bourges dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Dimanche 21 septembre, 10h00 Cimetière des Capucins Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Visite guidée du cimetière des capucins

Dimanche à 10h

Durée 1h30

RDV place Malus, côté local de la CGT

Sans inscription

Cimetière des Capucins Rue de Sarrebourg 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 46 Créé en 1792, il est le premier cimetière communal de la cité et conserve de nombreuses tombes parmi les plus anciennes de Bourges. Un voyage dans le temps et dans l’histoire de la ville et de ses habitants.

Visite guidée du cimetière des capucins

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges