Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Architectes et architectures du cimetière Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre dimanche 1 février 2026.
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-01 15:00:00
2026-02-01
Cette visite animée par la guide Anne-Charlotte Perré, associée au comédien Jean-Pierre Guiner, vous propose de découvrir l’histoire du Havre à travers les sépultures de ce vaste cimetière paysager, créé en 1851.
Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).
Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.
Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27
English : Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Architectes et architectures du cimetière
