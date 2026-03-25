Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Cimetière paysager Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Cimetière paysager

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Visite à deux voix avec un technicien des Espaces verts de la Ville du Havre

Dans cette présentation, venez (r)éveiller vos sens, (re)découvrir la variété et la richesse de ce lieu, fort de ses 1 078 arbres arbres recensés, au cœur de la costière havraise.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.

Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27

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English : Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Cimetière paysager

L’événement Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Cimetière paysager Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie