Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Histoires de cimetières Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Histoires de cimetières

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner

En ce week-end de printemps, une visite sur la genèse et l’évolution des principaux cimetières du Havre. Une présentation originale, sur un site à la fois riche et complexe, à la croisée de l’histoire collective et des histoires individuelles.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.

Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27

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English : Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Histoires de cimetières

L’événement Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Histoires de cimetières Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie