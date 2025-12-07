Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Maires du Havre Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Maires du Havre

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Coup de projecteur sur cette figure historique de l’administration territoriale française, élu le plus proche de ses concitoyens. Sainte-Marie, c’est l’histoire du Havre nous en aurons encore un bel exemple aujourd’hui !

Réservation obligatoire par téléphone au 02 35 19 61 27 (du lundi au vendredi, de 9h à 16h30).

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre.

Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Cimetière Sainte-Marie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 61 27

English : Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Maires du Havre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Cimetière Sainte-Marie Maires du Havre Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie