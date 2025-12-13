Visite guidée Cinémovida autour du tableau de Coypel Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
Visite guidée Cinémovida autour du tableau de Coypel Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin jeudi 29 janvier 2026.
Visite guidée Cinémovida autour du tableau de Coypel
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-01-29 15:00:00
fin : 2026-01-29 16:00:00
2026-01-29
Dans le cadre du festvial Cinemovida, le tableau Don Quichotte consulte la tête enchantée dans la maison d’Antonio Moreno peint par Charles-Antoine Coypel sera mis à l’honneur.
C’est l’occasion de plonger ou replonger dans le récit des aventures du héros de Cervantès à travers les compositions de Coypel, qui connurent un grand succès en France et en Europe. .
Musée Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
