Visite guidée « Circuit des chapelles » Chapelle Saint Roch Roquebrune-sur-Argens
Visite guidée « Circuit des chapelles » Chapelle Saint Roch Roquebrune-sur-Argens samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée « Circuit des chapelles » Samedi 20 septembre, 14h00 Chapelle Saint Roch Var
Réservation obligatoire, départ prévu devant la chapelle Saint Roch, prévoir chaussures de marche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Le service Patrimoine vous propose de découvrir l’histoire et les sites des chapelles de Roquebrune-sur-Argens.
Chapelle Saint Roch chemin du lac 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 98 11 36 85 »}]
Le service Patrimoine vous propose de découvrir l’histoire et les sites des chapelles de Roquebrune-sur-Argens.
Office du tourisme de Roquebrune-sur-Argens