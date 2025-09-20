Visite guidée « Circuit des chapelles » Chapelle Saint Roch Roquebrune-sur-Argens

Réservation obligatoire, départ prévu devant la chapelle Saint Roch, prévoir chaussures de marche.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le service Patrimoine vous propose de découvrir l’histoire et les sites des chapelles de Roquebrune-sur-Argens.

Chapelle Saint Roch chemin du lac 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/

Office du tourisme de Roquebrune-sur-Argens