Visite guidée Circulez, il n’y a rien à boire ! esplanade Pierre Soumet Rochefort

Visite guidée Circulez, il n’y a rien à boire !

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 15:00:00

fin : 2026-03-05 16:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Découvrez les édifices rochefortais qui ont permis l’alimentation en eau de la ville.

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Guided tour: Move along, there’s nothing to drink here!

Discover the buildings in Rochefort that have enabled the city’s water supply.

