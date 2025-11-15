Visite guidée Cirque Jules Verne Visite à Deux Voix Amiens

Visite guidée Cirque Jules Verne Visite à Deux Voix

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-11-15

Début : 15:00:00

fin : 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Visitez le Cirque Jules Verne !

Un guide-conférencier et un membre de l’équipe du Cirque vous racontent le Cirque Jules Verne, côté patrimoine et côté actualité du Cirque. L’occasion de pousser des portes habituellement fermées, de prendre de la hauteur ou de changer de point de vue… et peut-être d’apercevoir des artistes.

Sur réservation

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

Visit Cirque Jules Verne!

A tour guide and a member of the Cirque team tell you all about Cirque Jules Verne, its heritage and current events. It’s a chance to push open doors that are usually closed, to take in the sights from a different angle? and maybe to catch a glimpse of some of the artists.

Book in advance

German :

Besuchen Sie den Cirque Jules Verne!

Ein Fremdenführer und ein Mitglied des Zirkusteams erzählen Ihnen alles über den Cirque Jules Verne, sowohl über das Kulturerbe als auch über die aktuellen Ereignisse im Zirkus. Die Gelegenheit, normalerweise verschlossene Türen aufzustoßen, in die Höhe zu steigen, den Blickwinkel zu ändern und vielleicht einen Blick auf die Artisten zu erhaschen.

Auf Reservierung

Italiano :

Visitate il Cirque Jules Verne!

Una guida e un membro del team del Cirque vi racconteranno tutto sul Cirque Jules Verne, il suo patrimonio e gli eventi attuali. È un’occasione per spalancare porte che di solito sono chiuse, per avere una visione a volo d’uccello o una nuova prospettiva e forse per intravedere alcuni degli artisti.

Solo su prenotazione

Espanol :

Visite el Cirque Jules Verne

Un guía y un miembro del equipo del Cirque le contarán todo sobre el Cirque Jules Verne, su patrimonio y su actualidad. Es la oportunidad de abrir puertas que normalmente están cerradas, de ver el espectáculo a vista de pájaro o desde una nueva perspectiva… y tal vez de echar un vistazo a algunos de los artistas.

Sólo con reserva previa

