Visite guidée Cirque Jules Verne Visite à Deux Voix Amiens
Visite guidée Cirque Jules Verne Visite à Deux Voix Amiens samedi 30 mai 2026.
Visite guidée Cirque Jules Verne Visite à Deux Voix
Place Longueville Amiens Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Visitez le Cirque Jules Verne !
Un guide-conférencier et un membre de l’équipe du Cirque vous racontent le Cirque Jules Verne, côté patrimoine et côté actualité du Cirque. L’occasion de pousser des portes habituellement fermées, de prendre de la hauteur ou de changer de point de vue… et peut-être d’apercevoir des artistes.
Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou
03 22 22 58 90
Visitez le Cirque Jules Verne !
Un guide-conférencier et un membre de l’équipe du Cirque vous racontent le Cirque Jules Verne, côté patrimoine et côté actualité du Cirque. L’occasion de pousser des portes habituellement fermées, de prendre de la hauteur ou de changer de point de vue… et peut-être d’apercevoir des artistes.
Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou
03 22 22 58 90 .
Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
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English :
Visit Cirque Jules Verne!
A tour guide and a member of the Cirque team tell you all about Cirque Jules Verne, its heritage and current events. This is your chance to push open doors that are usually closed, to take in the sights from a different angle? and maybe to catch a glimpse of the artists.
Reservations recommended: bit.ly/resaAMAH or
03 22 22 58 90
L’événement Visite guidée Cirque Jules Verne Visite à Deux Voix Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS